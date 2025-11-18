Un escalamiento en una residencia de Juana Díaz dejó pérdidas por más de $3,000, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió entre el 15 y 16 de noviembre en una vivienda del barrio Singapur, según indicó el querellante. Los presuntos intrusos brincaron la verja lateral, lograron acceso al interior de la casa y causaron daños a tres focos solares de distintos tamaños.

Además, se apropiaron de tres palmas, cuatro latas de pintura, varias herramientas manuales, una máquina de presión Ryobi y dos Canopy Ozark Trail, para un valor total estimado en $3,200.

El caso fue investigado preliminarmente por el agente Ángel Laboy, del distrito de Juana Díaz, y referido a la División de Propiedad del CIC de Ponce.