Un hurto de motora a punta de pistola se reportó en Dorado durante la madrugada de hoy, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el reporte preliminar, el incidente se registró alrededor de las 2:50 a.m. en el kilómetro 10.6 de la carretera 693. El perjudicado conducía su motora Fengyuan Tank 200 negra del 2024, con tablilla 318358M, cuando un vehículo compacto blanco lo impactó por detrás, obligándolo a detenerse.

Del lado del conductor, un individuo armado con pistola negra se bajo del auto y bajo amenaza lo despojó de la motora. El perjudicado resultó ileso.

El caso fue referido a la División de Robos del CIC de Vega Baja.