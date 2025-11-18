Un hombre fue víctima de un carjacking anoche en Toa Alta, luego de que un individuo armado y con el rostro cubierto saliera de un área verde para despojarlo de su vehículo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el reporte preliminar, el incidente ocurrió a eso de las 9:04 p.m. del lunes en el kilómetro 6.2 de la carretera 827, frente a una escuela abandonada en el barrio Ortiz. El perjudicado indicó que había suplido gasolina en un puesto cercano y, al llegar al lugar, un sujeto vestido con pasamontañas y gorra salió repentinamente del área verde.

Bajo amenaza y apuntándole con un arma de fuego, el asaltante lo obligó a entregar su guagua Ford Bronco gris del 2022, con tablilla KBJ-294. Tras el robo, el individuo huyó con el vehículo en dirección desconocida.

El caso quedó en manos de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.