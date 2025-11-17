Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de Río Piedras, fueron alertados a eso de las 3:45 de la madrugada de hoy, lunes, sobre un escalamiento en la farmacia First Pharmacy, localizada en la avenida Las Marías, urbanización Hyde Park.

Según información preliminar, se recibió una llamada por el Sistema de Emergencias 9-1-1 donde se alertó de que un vehículo impactó con su parte posterior la vitrina del establecimiento antes mencionado.

El automóvil fue descrito como un Kia Soul, blanco y del año 2018, que fue hurtado a eso de las 3:00 a.m. de la calle Eider en la urbanización Country Club, en Río Piedras.

Tras ocasionar los daños en la farmacia, tres escaladores sustrajeron varias cajas registradoras un total de $900 aproximadamente.

Posteriormente estos se fueron del lugar en otra una guagua Kia Soul, roja y del año 2015, la cual también fue hurtada en la calle Las Marías, en Carolina, presuntamente por los mismos perpetradores.

Personal de la División de Servicios Técnicos tomaron 158 fotos en la escena y levantaron 20 ‘sets’ de huellas dactilares.

El agente Rafael Santos, adscrito al Precinto de Río Piedras, investigó y refirió el caso al personal de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan.

La semana pasada se reportaron al menos otros tres casos con el mismo modo de operación en negocios de Carolina.