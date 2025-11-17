Se registra incendio en subestación cercana al edificio principal de la Inter Metro
Las clases se detuvieron de manera preventiva.
Las clases en el Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico comenzarán hoy más tarde de lo habitual debido a un incendio registrado esta madrugada en una bóveda de una subestación de distribución cercana al edificio principal.
Aunque el campus cuenta con electricidad a través de generador, las autoridades decidieron detener las clases de manera preventiva para acondicionar el área afectada, explicó el rector del recinto, Alex Casiano.
Las clases iniciarán a las 9:30 a.m., según el comunicado oficial de la universidad.
Hasta el momento, se desconoce el origen del incendio y no se ha estimado el valor de los daños.
El Cuerpo de Bomberos del distrito de Río Piedras, la Policía de Puerto Rico y Manejo de Emergencias atendieron el incidente.