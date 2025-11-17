Las clases en el Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico comenzarán hoy más tarde de lo habitual debido a un incendio registrado esta madrugada en una bóveda de una subestación de distribución cercana al edificio principal.

Aunque el campus cuenta con electricidad a través de generador, las autoridades decidieron detener las clases de manera preventiva para acondicionar el área afectada, explicó el rector del recinto, Alex Casiano.

Las clases iniciarán a las 9:30 a.m., según el comunicado oficial de la universidad.

Hasta el momento, se desconoce el origen del incendio y no se ha estimado el valor de los daños.

El Cuerpo de Bomberos del distrito de Río Piedras, la Policía de Puerto Rico y Manejo de Emergencias atendieron el incidente.