Un conductor resultó herido de bala esta madrugada durante una persecución con la Policía Municipal de Carolina que comenzó en las inmediaciones del hotel Courtyard by Marriott en la avenida Boca de Cangrejos, en ese municipio.

Según informes preliminares suministrados por la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, a eso de la 1:20 a.m. de hoy, lunes, un sargento municipal estaba en una patrulla detenido en la carretera, en dirección de Carolina a Piñones, cuando observó pasando por el carril contrario un automóvil marca Toyota Yaris, color gris y del año 2006, desde el que presuntamente dispararon en tres ocasiones.

De inmediato, comenzó una persecución a la que se unieron otras patrullas municipales, que se extendió por las avenidas Los Gobernadores, en Isla Verde, Román Baldorioty de Castro, Los Ángeles, Tony Santana y Paseo de los Gigantes, hasta su arresto cerca de la salida hacia Campo Rico, donde perdió el control e impacto la valla de seguridad.

El sospechoso finalmente fue arrestado.

Al detenido, de entre 21 a 25 años, se le ocupó una pistola Glock calibre .40 y un cargador con 20 balas, para la cual posee licencia de portación, de acuerdo con la querella.

El hombre, que recibió heridas de bala en el brazo izquierdo y en un glúteo, fue trasladado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es estable.

No se reportaron policías municipales heridos.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y el Negociado de Investigaciones Especiales tienen a cargo la pesquisa.