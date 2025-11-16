Dos personas que transitaban en una motora están en condición de gravedad luego de verse involucradas en un accidente “hit and run” en Maunabo.

Agentes de la Policía investigan el incidente ocurrido la noche del sábado en el kilómetro 10.5 de la carretera 901, jurisdicción del mencionado municipio.

Según la información preliminar, mientras dos hombres -quienes no han sido identificados-, transitaban por la mencionada vía a bordo de una motora marca Veloce del año 2023, el conductor invadió el carril contrario e impactó de manera frontal con otro vehículo que transitaba por el lugar en dirección opuesta.

Acto seguido, el auto involucrado abandonó la escena.

Debido a los traumas recibidos, ambos ocupantes de la motora fueron transportados en ambulancia al hospital Ryder de Humacao y al momento sus condiciones fueron descritas como de gravedad.

El agente Edgardo Rivera adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Humacao, en unión al agente Joel De Jesús de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y la fiscal Janitza Alsina, se encuentran a cargo de la pesquisa.