Agentes del Precinto de Barrio Obrero investigan un robo ocurrido anoche en La Placita BBQ, ubicada en la avenida Borinquén, en San Juan, donde individuos enmascarados se llevaron equipo de cámaras de seguridad.

El incidente se produjo después de un doble asesinato reportado también en Barrio Obrero, lo que mantiene en alerta a las autoridades de la zona.

Según información preliminar ofrecida por la querellante, dos hombres vestidos completamente de negro y con el rostro cubierto ingresaron al establecimiento sin mediar palabras. Les hicieron señas para que se dirigiera al área de la oficina y también escoltaron a su pareja, quien se encontraba trabajando en la cocina. Ambos fueron llevados a la oficina y colocados hacia la pared.

Posteriormente, los individuos forzaron la puerta de la oficina para acceder al sistema DVR (grabador de video digital) y se apropiaron ilegalmente del equipo de cámaras de seguridad. Tras obtener el equipo, abandonaron el lugar.

No se reportaron personas heridas durante el atraco.

La agente Joanlee Rivera, adscrita a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, se hizo cargo de la investigación.