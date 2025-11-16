La Policía Municipal de Bayamón arrestó a un hombre de 43 años por presunta posesión de un vehículo hurtado, durante una intervención realizada en la carretera 5, frente al residencial Virgilio Dávila.

Según información preliminar, los agentes interceptaron el auto mientras realizaban una intervención vehicular de rutina. Durante el proceso, confirmaron que el hombre, residente de Bayamón, conducía un Kia Soul color marrón del año 2014 que figuraba como robado.

El vehículo, con tablilla IKL-620, había sido reportado hurtado en horas de la tarde del jueves, 13 de noviembre, en la calle Casia, frente a la entrada Veterano Gate 2, en San Juan.

Tras la detención, los oficiales lograron recuperar el automóvil.

La Policía Municipal informó que durante la tarde de hoy el caso será consultado con la fiscalía para evaluar la posible radicación de cargos correspondientes.

El agente Carlos Rivera quedó a cargo de la investigación, y las autoridades adelantaron que más detalles serán ofrecidos posteriormente.