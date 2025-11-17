Un incendio cobró la vida de un hombre durante la tarde del domingo en una residencia ubicada en el sector Berrocal, del barrio Aibonito en Hatillo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, agentes del distrito de Hatillo fueron alertados cerca de las 4:59 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un incendio en la carretera PR-134. Al llegar, encontraron la estructura en llamas.

Personal del Negociado de Bomberos extinguió el fuego y, durante la inspección, localizaron en una de las habitaciones el cuerpo de José Salas Alicea, de 55 años y residente del lugar.

Hasta el momento, no se han determinado las causas del incendio.

La agente Angélica Del Valle Pérez, de la Oficina de Explosivos del área de Arecibo, junto al Fire Marshal del Negociado de Bomberos, trabajaron la escena.

El agente Óscar Umaña Pérez, de la División de Homicidios de Arecibo, consultó el caso con la fiscal Carmen D. Santiago Román, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.