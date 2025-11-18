Un escalamiento en un apartamento de Guaynabo dejó a su propietaria sin varias pertenencias de alto valor, incluyendo un perro, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó alrededor de las 11:30 p.m. del lunes en el Condominio Parque San Patricio 1, según el reporte preliminar. La querellante indicó que al llegar a su hogar se dio cuenta de que alguien había forzado un panel para entrar.

Los presuntos delincuentes se apropiaron de prendas y relojes valorados en unos $135,000, además de forzar una caja fuerte de la que sustrajeron aproximadamente $70,000 en efectivo.

También se llevaron un perro chihuahua de un año, blanco y crema, valorado en cerca de $700.

El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Bayamón.