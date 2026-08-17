MILÁN. Unos ladrones robaron cuatro obras atribuidas al pintor renacentista Antonello da Messina, valoradas en millones de euros, del museo regional de la ciudad de Messina, en Sicilia, mientras la multitud se congregaba en la ciudad para las tradicionales celebraciones de la Asunción, según informaron el domingo funcionarios culturales y medios de comunicación italianos.

Los ladrones burlaron los sistemas de alarma y seguridad el sábado por la noche en el museo MuMe, llevándose tres de los cinco paneles que se conservan del Políptico de San Gregorio, fechado en 1473, así como el panel de doble cara que representa a la Virgen María y a Cristo muerto en la Piedad, que había sido retirado de una vitrina blindada, informó la agencia de noticias LaPresse.

PUBLICIDAD

Retiraron los cinco paneles del Políptico de San Gregorio de su marco, pero abandonaron dos detrás de una pared al huir.

El experto en arte Alberto Fiz estimó el valor de las obras robadas entre 70 y 80 millones de euros (81 y 92 millones de dólares).

“Estamos devastados por lo sucedido. Se trataba de dos de las obras más importantes y conocidas de Antonello da Messina. Es una pérdida tremenda para el museo, la ciudad, la comunidad y el mundo del arte”, declaró la directora del MuMe, Marisa Mercurio, a la agencia de noticias ANSA.

Mercurio indicó que el robo se produjo poco antes de las 22:00 horas, que las alarmas funcionaban y que había guardias de seguridad en el lugar. Describió las obras como fundamentales para el patrimonio de la región.

“No se trata simplemente de obras de Antonello da Messina”, declaró a Sky TG24. “Son obras que tienen una importancia considerable para nuestra identidad, además, por supuesto, de su valor artístico y cultural, porque son obras de nuestro propio Antonello da Messina”.

El máximo responsable de cultura de Messina, Enzo Caruso, calificó el robo como “más que una pérdida” y “un desastre”.

“Messina sin Antonello se ve privada de la esencia misma del más grande artista del Renacimiento europeo”, declaró Caruso a Sky, exigiendo la pronta recuperación de las obras robadas.

Caruso señaló que el interés internacional por el artista se había intensificado desde que el Ministerio de Cultura italiano adquirió la pintura devocional de Antonello, “Ecce Homo”, por 14.9 millones de dólares mediante negociaciones con Sotheby’s en Nueva York a principios de este año.

PUBLICIDAD

Lynda Albertson, analista de delitos artísticos, afirmó que las obras son fácilmente reconocibles, lo que dificulta cualquier intento de venderlas a través de canales legítimos.

“Robar un Antonello puede ser mucho más fácil que venderlo. Si se trata de ladrones comunes, pronto lo descubrirán, y a su costa”, declaró Albertson, directora ejecutiva de la asociación de investigación de delitos artísticos ARCA, al diario italiano La Repubblica. Añadió que este tipo de obras de arte tan famosas suelen pasar de un delincuente a otro, sirviendo como garantía para otras actividades ilícitas.

El museo permaneció cerrado el domingo mientras los investigadores recababan pruebas. Ni los responsables del museo ni los Carabinieri pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

El Ferragosto, festividad de la Asunción de María, marca el punto álgido de las vacaciones de verano en Italia, y se celebraba en Messina con una procesión que culminaba con oraciones y una bendición en la plaza principal, la Piazza Duomo, en el momento del robo.

El hurto se produce pocos días después de que la policía de Parma, ciudad del norte de Italia, anunciara la recuperación de tres obras de arte robadas de Renoir, Cézanne y Matisse, valoradas en unos 10 millones de euros (11.5 millones de dólares). Cinco personas han sido detenidas en relación con el robo ocurrido entre el 22 y el 23 de marzo en la Fundación Magnani Rocca, en la provincia de Parma.