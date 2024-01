Cinco meses después del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta en manos del español Daniel Sancho, se revelaron las últimas conversaciones que habían tenido por medio de WhatsApp.

En los chats obtenidos en exclusiva por el medio ‘Antena 3′, se muestra su conversación al llegar a Tailandia y los planes que Arrieta y Sancho tendrían.

Estas conversaciones habrían tendido lugar el miércoles 2 de agosto de 2023 y en ella, Edwin Arrieta y Daniel Sancho se encontraban hablando de su llegada a Tailandia, el español se veía un poco incómodo por la decisión del colombiano de dar un paseo en lancha antes de verse.

Estos fueron los chats entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta al llegar a Tailandia

DS: ¿Vas en esa lancha? ¿Te agarraste un barco privado? Jajajaja. Menudo sinvergüenza.

EA: Jajajaja. Voy a dar una vuelta primero. Te aviso cuando vaya para que salgas.

DS: Chiqui, entonces ¿a qué hora te espero en el puerto? Ya estoy aquí esperando. Porque supuestamente llegabas en 20 minutos.

EA: Ve a dar una vuelta.

DS: Joder. ¿Pero a dónde vas? No entiendo. ¿A dar una vuelta por dónde? Pero si está lloviendo además.

Posterior a esto, el español agregó: “Llegas y te vas a hacer un plan tú solo. Y yo aquí esperándote en el puerto”, en un tono más molesto, mientras que Arrieta le dijo que no se enojara.

Daniel Sancho insiste en que está lloviendo y que no tiene mucha batería para esperarlo, por lo que indicó: “Sigues la salida del puerto hasta llegar a un arco muy grande dorado y ahí gira a la izquierda. No me dejan entrar con la moto allí, la tengo aquí fuera”.

Sin embargo, parece que Edwin Arrieta no llega al lugar pactado y vuelven a tener otra conversación corta.

DS: Chiquiiiii. Llega ya iwueputaaa.

EA: Está lloviendoooo.

DS: Mazo. Tenemos que esperar un poco para movernos. Nos tomamos algo aquí, en los restaurantes que hay nada más salir del puerto. Está parando. Koh Pangan te va a recibir abriéndose el cielo.

EA: Siii. Son Bendiciones. Llegué

La última vez de Edwin Arriera en la aplicación de mensajería fue sobre las 03:38 p.m. del míercoles 2 de agosto de 2023. En estas conversaciones también se ve un intercambio de fotos y videos entre Sancho y Arrieta.

Hasta el momento se desconoce si estas conversaciones hacen parte de la investigación, pues el juicio contra Daniel Sancho por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta se fijó para abril del 2024.