ROMA. Los restos de un antiguo puente han emergido en el río Tíber de Roma, cerca de la Basílica de San Pedro, luego de que semanas de prácticamente ninguna lluvia provocaran un drástico descenso del nivel del agua.

El puente, conocido como el Puente de Nerón en honor al antiguo emperador romano, conectaba el centro de Roma con la margen derecha del Tíber.

“Nerón es la figura más famosa vinculada a esta zona, porque precisamente en el Circo de Nerón, donde ahora se encuentra el Vaticano, el apóstol Pedro fue martirizado”, dijo Antonella Bonini, arqueóloga de la Superintendencia del Patrimonio Cultural de Roma.

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“Sin embargo, los expertos consideran que el puente es anterior a la época de Nerón, construido por Calígula, tío de Nerón”, agregó, señalando que ya existía en el año 39 d. C.

El caudal del Tíber ha caído por debajo de los 80 metros cúbicos por segundo, aproximadamente la mitad del promedio histórico para el mes de julio, según Giovanni Giganti, coordinador del centro de gestión del agua del servicio de protección civil de Roma.

“Nos enfrentamos a una grave crisis hídrica. Y es una crisis que se debe, en parte, a que este invierno tuvimos lluvias bastante abundantes, pero luego los periodos de sequía fueron muy prolongados”, declaró Giganti.