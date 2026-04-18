BEIRUT. Una fuerza de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano fue atacada con fuego de armas ligeras la mañana del sábado, dejando un soldado francés muerto y otros tres heridos, dos de ellos de gravedad, informaron el presidente de Francia y la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).

Tanto el presidente francés Emmanuel Macron como la FINUL culparon a Hezbollah, pero el grupo político-paramilitar negó su participación.

El ataque cerca de la aldea libanesa sureña de Ghandouriyeh ocurrió luego que un alto el fuego de 10 días entró en vigor a la medianoche del jueves entre Israel y Hezbollah de Líbano.

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La más reciente guerra entre Israel y Hezbollah estalló el 2 de marzo, cuando el grupo respaldado por Irán lanzó cohetes contra Israel luego que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, matando a altos funcionarios, incluido el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.

La guerra, en que Israel invadió partes del territorio libanés, dejó casi 2,300 personas muertas en Líbano, más de 1 millón de personas desplazadas y causó una destrucción generalizada.

“Todo sugiere que la responsabilidad de este ataque recae en Hezbollah”, escribió Macron en redes sociales. “Francia exige que las autoridades libanesas arresten de inmediato a los responsables y asuman sus responsabilidades junto con la FINUL”, agregó, en referencia a la misión de la ONU en el sur de Líbano.

Se abre pesquisa; Hezbollah niega responsabilidad

En Beirut, tres funcionarios judiciales dijeron que el Tribunal Militar del país abrió una investigación sobre el incidente y está en contacto con el Departamento de Inteligencia del Ejército para trabajar en la identificación de los agresores. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

Hezbollah negó vínculos con el ataque y en un comunicado pidió cautela al asignar culpas y emitir juicios hasta que el ejército libanés complete su investigación para determinar plenamente las circunstancias del incidente. Hezbollah agregó que las fuerzas de paz deberían coordinarse con el ejército libanés en sus operaciones.

Hezbollah expresó sorpresa en el comunicado por las acusaciones apresuradas en su contra, especialmente dado el silencio de esas mismas partes “cuando el enemigo israelí ataca a las fuerzas de la FINUL”.

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Macron identificó al soldado como el sargento primero Florian Montorio, del 17mo Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban. Indicó que tres de los “compañeros de armas” de Montorio “resultaron heridos y fueron evacuados”.

“La nación se inclina con respeto y expresa su apoyo a las familias de nuestros soldados y a todo nuestro personal militar comprometido por la paz en Líbano”, señaló.

Su muerte ocurrió casi un mes después que un ataque con drones, registrado el 12 de marzo, tuvo como objetivo una base militar kurda en la región iraquí de Erbil, matando al suboficial mayor francés Arnaud Frion e hiriendo a otras seis personas.

La ministra de las Fuerzas Armadas de Francia, Catherine Vautrin, detalló el sábado que el soldado murió durante una emboscada. Señaló que estaba en una misión para abrir una ruta hacia un puesto de la FINUL que había quedado aislado durante varios días debido a los combates en la zona entre el grupo político-paramilitar Hezbollah y las fuerzas israelíes.

Un alto el fuego de 10 días entró en vigor en Líbano el viernes, pero no queda claro en qué medida Hezbollah cumplirá una tregua en cuya negociación no participó.

“Fue atrapado en una emboscada por un grupo armado a muy corta distancia”, escribió Vautrin en X. “Al ser impactado de inmediato por un disparo directo de un arma ligera, fue retirado bajo fuego por sus compañeros, que no pudieron reanimarlo”.

La FINUL indicó que una patrulla que despejaba municiones explosivas a lo largo de una carretera en la aldea de Ghandouriyeh el sábado para restablecer las comunicaciones con posiciones aisladas de la FINUL fue atacada con fuego de armas ligeras por actores no estatales. La FINUL dijo que un soldado de paz sucumbió a sus heridas y otros tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.

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Macron exige aclarar el incidente

Macron habló con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam tras el ataque “con el fin de instar a las autoridades libanesas a esclarecer plenamente este incidente, identificar y procesar a los responsables sin demora, y hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los soldados de la FINUL, que bajo ninguna circunstancia deben ser atacados”, indicó la oficina de Macron.

Salam publicó en X que ha ordenado una pesquisa sobre el ataque y llevar a los perpetradores ante la justicia. Aoun y el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, condenaron el ataque.

El ejército libanés condenó el ataque en un comunicado y agregó que continuará su “estrecha coordinación” con la FINUL. El ejército añadió que investiga el ataque para detener a los perpetradores.

Macron también reiteró “la importancia del pleno respeto del alto el fuego por todas las partes” y reafirmó ”el compromiso de Francia con la soberanía de Líbano, en beneficio de todo el pueblo libanés y de la estabilidad regional".

Israel confirma que llevó a cabo ataques en Líbano

Más temprano el sábado, el ejército israelí informó que había realizado ataques aéreos y terrestres en el sur de Líbano, y agregó que lo hizo después de identificar varios incidentes en los que milicianos “violaron el entendimiento del alto el fuego” al acercarse a zonas cercanas a donde se encuentran tropas israelíes.

El ejército mencionó por primera vez lo que llamó una “Línea Amarilla”, diciendo que milicianos intentaron acercarse a ella desde el norte.

No hay mención de una “Línea Amarilla” en el acuerdo de alto el fuego de 10 días que fue anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump y entró en vigor esta semana.

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El Departamento de Estado estadounidense señaló el jueves que, según el trato de alto el fuego, Israel se reserva el derecho de defenderse “en cualquier momento, contra ataques planificados, inminentes o en curso”.

Mahmoud Qammati, alto funcionario de Hezbollah, dijo el sábado a la televisora libanesa Al-Jadeed que el grupo no tolerará ningún ataque israelí similar a lo que ocurrió después de la tregua de noviembre de 2024, cuando Israel continuó llevando a cabo ataques aéreos casi a diario.

“Esta vez no practicaremos la política de paciencia estratégica”, dijo Qammati.