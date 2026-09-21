Toronto. El presidente francés Emmanuel Macron respaldó el domingo una propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea, al reunirse con el primer ministro canadiense Mark Carney con el fin de profundizar los vínculos estratégicos en el comercio, la defensa, la energía y el espacio.

Se entrevistaron en San Pedro y Miquelón, un territorio francés frente a la costa de Terranova, donde Francia y Canadá están separados por apenas unos kilómetros. Es un escenario llamativo para el giro acelerado de Ottawa hacia Europa a medida que se deterioran sus relaciones con Estados Unidos.

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“Estamos muy a favor de esa agenda de vínculos más estrechos con la Unión Europea, como miembro asociado de la Unión —según dijo el presidente—, y como miembro de pleno derecho de la comunidad europea”, expresó Macron de pie junto a Carney.

Por su parte, Carney expresó en francés: “Sólo unos pocos kilómetros separan a Canadá y Francia en su punto más cercano. Nuestros valores están aún más cerca”.

El premier señaló que ambos países les encargarán a sus agencias espaciales y a sus ministerios de Defensa desarrollar y compartir infraestructura, incluidos sistemas de lanzamiento e instalaciones de recepción en tierra. También acordaron ampliar la cooperación en energía, telecomunicaciones, desarrollo económico y capacidad de recuperación ante los extremos climáticos.

El giro de Canadá hacia Europa

El respaldo de Macron llega días después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiera convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la UE. Carney acogió el planteamiento, y ha alegado que unos vínculos más profundos con Europa le darían a Ottawa más alternativas y la harían menos vulnerable a la coerción económica de cualquier país en particular.

Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, sus exigencias de concesiones económicas y sus reiteradas alusiones a convertir a Canadá en el 51º estado de Estados Unidos han acelerado ese giro hacia Europa.

Recientemente, Trump también publicó en redes sociales un mapa en el que la bandera de Estados Unidos cubría toda América del Norte, incluidos Canadá y San Pedro y Miquelón.

Macron recibió a Carney el domingo en el aeropuerto de San Pedro y Miquelón, el territorio francés de unos 5.800 habitantes frente a la costa de Terranova.

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Francia quiere energía canadiense

Macron también dijo que las conversaciones del domingo forman parte de empeños más amplios para ayudar a Francia a asegurar suministros de petróleo y gas, en un momento en que la guerra contra Irán ha alterado los mercados energéticos mundiales e incrementado los temores por las alzas en los precios del combustible y otros bienes esenciales.

“Canadá es un país con recursos significativos de minerales cruciales y tierras raras. También es un gran productor de petróleo y gas natural”, expresó Macron. “Lo que queremos hacer es cerrar acuerdos para asegurar más gas natural licuado que pueda enviarse a la costa de Europa en el Atlántico”.

Los gobernantes hablaron de la industria aeroespacial, la energía, los minerales cruciales y tecnologías avanzadas, tales como la computación cuántica, los satélites y la supercomputación, indicó la oficina de Carney en un comunicado.

Carney regresó a Ottawa más tarde el domingo para reunirse con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre y conversar sobre defensa, seguridad en el Ártico, energía, minerales cruciales y tecnologías emergentes, antes de viajar a Nueva York el lunes para la Asamblea General de la ONU.

En una conferencia de prensa conjunta con Støre, Carney rechazó la idea de que unos vínculos más profundos con aliados europeos deban verse como algo hostil hacia Estados Unidos. Dijo que Canadá es un mejor socio cuando es “más independiente o más resiliente” y tiene relaciones más sólidas en diversas partes del mundo.

El caso de Groenlandia pone el foco en la soberanía del Ártico

La reunión del domingo también se llevó a cabo después de que Trump anunciara un acuerdo sobre Groenlandia que ampliaría la presencia militar de Estados Unidos allí, mientras que la isla seguirá bajo control danés. El acuerdo siguió a amenazas que el mandatario emitió durante meses de apoderarse del territorio semiautónomo de un aliado de la OTAN.

Macron recibió con beneplácito el acuerdo el sábado.

“Se está respetando la soberanía danesa, se está respetando el derecho internacional”, manifestó. “Todo lo que ayude a aliviar las tensiones es algo bueno”.