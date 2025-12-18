El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a los militares de Colombia a una “unión perfecta” con su país a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Maduro enfatizó la necesidad de que los ejércitos de ambas naciones, tradicionalmente distanciados por diferencias ideológicas y tensiones fronterizas, unan esfuerzos para proteger los recursos naturales y la independencia de Suramérica. El mandatario aseguró que Colombia y Venezuela comparten una historia libertadora común que debe prevalecer sobre las presiones externas.

"Llamo a los militares de Colombia a la unión perfecta, a la unión bolivariana, para defender la paz de nuestra región y la soberanía de nuestras tierras", expresó Maduro ante decenas de sus aficionados. Para Maduro, la presencia de activos militares de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas no solo representa una amenaza para su país, sino para la estabilidad de toda la zona andina y caribeña.

El líder del régimen también aprovechó para señalar que continuará “el comercio para allá y para acá” del petróleo de su país, luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan” de la nación suramericana,y acusó a su homólogo norteamericano de tener una “pretensión guerrerista”.

“Es ilegal (...) pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. (...) Venezuela seguirá comerciando todos sus productos, (...) seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales", afirmó Maduro en un encuentro con integrantes de la ‘Sociedad Bolivariana’, en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese contexto, Maduro aseveró que el “único dueño legítimo por los siglos de los siglos” de las riquezas y tierras del país suramericano es su pueblo.

Asimismo, consideró como “una pretensión guerrerista y colonialista”la reciente declaración de Trump, quien dijo esperar que desde Caracas“ devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a su nación.

“Ya todo el mundo ve la verdad, la verdad ha sido develada; se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y todas las riquezas y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar”, aseguró.

Maduro afirmó también que desde su país se han opuesto a la guerra en medio de las tensiones con EE. UU., que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela.

“¿Guerra? Hemos dicho que no”, declaró.

En ese sentido,el líder chavista señaló que su país tiene el nivel de “unión nacional más poderoso”y que tiene el objetivo de hacer respetar su soberanía.