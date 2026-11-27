Nairobi. Un tribunal de Kenia condenó este viernes a 25 años de cárcel al exgobernador del condado de Migori (suroeste) Okoth Obado, declarado culpable el pasado julio de orquestar en 2018 el asesinato de Sharon Otieno, una estudiante universitaria de 26 años embarazada con la que mantenía una relación extramatrimonial.

La jueza Cecilia Githua, del Tribunal Superior de Kenia en Nairobi, impuso la misma pena de 25 años a Michael Juma Oyamo, exasistente personal de Obado, y una condena de 18 años a Caspal Ojwang Obiero, exsecretario del condado.

“Las pruebas demostraron que el delito implicó planificación, coordinación y participación de los autores, cada uno de los cuales desempeñó un papel concreto a la hora de facilitar la ejecución de un plan común para matar a la fallecida”, afirmó en su fallo Githua, según recogen medios locales.

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Obado “aportó el motivo, instigó el asesinato y proporcionó los recursos económicos para facilitar la ejecución del plan delictivo”, añadió.

La magistrada consideró que las circunstancias agravantes del caso prevalecen sobre los factores atenuantes alegados por la defensa (como el hecho de que la familia del exgobernador depende de él o que expresó arrepentimiento durante el proceso).

También rechazó la solicitud de los padres de la víctima, que dijeron haberse reconciliado y perdonado al exgobernador y pidieron que éste recibiera una pena sin privación de libertad para que pueda mantener el apoyo económico que ha estado dando a los hijos de Otieno (tres de dos padres diferentes, según la madre de la joven).

“Los tribunales deben velar por no sentar un precedente que pudiera interpretarse como que se permite a personas condenadas por delitos graves, como asesinato, evadir la justicia ofreciendo apoyo económico a víctimas vulnerables de delitos”, alertó Githua.

Aunque reconoció la profunda pérdida sufrida por la familia y la carga económica que, según ellos, han sufrido, la jueza denegó su solicitud de “indemnización o restitución”, alegando que no puede realizar una “decisión juiciosa” por falta de pruebas suficientes del alcance de las pérdidas sufridas.

La defensa del exgobernador ya ha confirmado que recurrirá la sentencia.

Conmoción nacional

El cadáver de Otieno fue hallado en septiembre de 2018 en una zona boscosa del oeste de Kenia, dos días después de ser secuestrada junto a un periodista al que había contactado para revelar su romance con el político.

El periodista logró saltar del vehículo en marcha para escapar y su testimonio resultó crucial para rastrear el automóvil utilizado en el secuestro.

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El gobernador negó, en principio, su relación con Otieno, pero fue detenido después de que pruebas de ADN confirmaran que era el padre del feto que murió con la madre, embarazada entonces de 28 semanas.

La autopsia reveló que la joven presentaba signos de haber sido violada y apuñalada en el cuello, el abdomen y la espalda.

Las investigaciones establecieron que el móvil del crimen fue el embarazo de la joven, consecuencia de la relación íntima que mantenía con el exgobernador.

El crimen de Otieno conmocionó al país y desencadenó protestas masivas contra la violencia machista en Kenia, donde una encuesta nacional reflejó con datos de 2022 que al menos el 34% de las mujeres ha sufrido violencia física desde los 15 años y el 13% ha experimentado violencia sexual en algún momento de su vida.