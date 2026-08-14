Partir un aguacate parece una tarea cotidiana y de poco riesgo. Sin embargo, sostener la fruta con una mano mientras se utiliza un cuchillo para abrirla, cortar la pulpa o retirar la semilla son algunas de las prácticas que están llevando cada vez a más personas a los servicios de urgencias en Alemania.

La situación llamó la atención del Hospital Universitario de Schleswig-Holstein (UKSH), que cuenta con sedes en Kiel y Lübeck. Una revisión de sus registros encontró poco más de 80 casos de este tipo de lesión entre 2020 y mediados de 2026. Aunque se trata de una muestra limitada, la tendencia observada por el centro médico resulta llamativa.

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La llamada “mano de aguacate” no es una enfermedad, sino una forma popular de referirse a los cortes que ocurren durante la preparación de esta fruta. El accidente suele producirse cuando la hoja pierde estabilidad al entrar en contacto con la semilla o atraviesa inesperadamente la parte blanda del alimento.

El problema adquiere importancia por el lugar donde puede terminar el cuchillo. En la palma y los dedos existen tendones, nervios y vasos sanguíneos muy próximos a la superficie. Una herida profunda, puede afectar el movimiento o la sensibilidad de los dedos y provocar sangrados importantes. En algunos pacientes es necesario recurrir a procedimientos quirúrgicos, incluso de carácter microquirúrgico.

La recuperación tampoco necesariamente termina con la intervención. Según la información difundida por el UKSH, algunas personas deben mantener la mano inmovilizada durante varias semanas y posteriormente realizar fisioterapia intensiva para recuperar su funcionamiento.

Los datos del centro médico muestran cómo fue creciendo el número de pacientes atendidos por este tipo de accidente. En 2020 se registraron ocho casos, mientras que la cifra llegó a 18 en 2024 y alcanzó los 21 durante 2025. El análisis realizado hasta mediados de 2026 supera los 80 casos acumulados.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es la distribución por sexo y edad. El 81.9 % de las personas lesionadas eran mujeres y 44 de los casos correspondieron a pacientes de entre 20 y 29 años.

Uno de los principales factores es la manera en que suele manipularse la fruta. Un individuo puede sujetar una mitad del aguacate directamente con la mano mientras utiliza el cuchillo con la otra. La superficie del alimento, la dureza de la semilla y el cambio de resistencia que encuentra la hoja pueden hacer que el cuchillo se desvíe de su trayectoria.

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El riesgo aumenta especialmente cuando se intenta retirar el centro utilizando la punta del cuchillo. Si la hoja resbala, la mano que sostiene el aguacate queda justo en la trayectoria del utensilio. En ese punto, una actividad doméstica aparentemente sencilla puede convertirse en una lesión profunda.

Alemania no es el primer país donde se ha identificado este fenómeno. Un equipo de investigadores estadounidenses analizó 50,413 lesiones relacionadas con la preparación de aguacates ocurridas entre 1998 y 2017.

Durante los primeros años del periodo estudiado, se contabilizaron poco más de 3,000 casos. Entre 2013 y 2017, la cifra superó los 27,000. Los analistas relacionaron entonces el incremento con el crecimiento del consumo de la fruta en Estados Unidos.

Así puede evitar una “mano de aguacate”

Al partir el aguacate, lo recomendable es colocarlo sobre una tabla de cortar estable en lugar de sostenerlo directamente con la mano. La misma precaución debe mantenerse al cortar la pulpa en trozos.

Para retirar la semilla, el hospital recomendó utilizar una cuchara y evitar hacer palanca con la hoja del cuchillo. De esta manera se elimina precisamente uno de los movimientos que puede provocar que el cuchillo termine impactando contra la mano.