LONDRES. Más de 100,000 manifestantes llenaron las calles de Londres el sábado en una marcha organizada por el activista de extrema derecha Tommy Robinson, que se volvió desordenada cuando un pequeño grupo de sus seguidores se enfrentó con oficiales que los separaban de una manifestación opositora.

Varios agentes fueron golpeados, pateados y alcanzados por botellas lanzadas por personas en los márgenes de la manifestación “Unir el Reino”, dijo la Policía Metropolitana. Se desplegaron refuerzos con cascos y escudos antidisturbios para apoyar a los más de 1,000 policías de servicio.

“Seguimos viendo una agresión significativa dirigida a los oficiales por parte de los manifestantes de ‘Unir el Reino’”, publicó la policía en la red social X.

Al menos nueve personas fueron arrestadas, pero la policía indicó que muchos otros infractores habían sido identificados y serían llamados a responder.

La policía estimó la multitud de la manifestación de Robinson en unas 110,000 personas. La protesta rival contó con unos 5,000 manifestantes.

Las marchas fueron en gran medida pacíficas, pero hacia el final de la tarde, los partidarios de “Unir el Reino” lanzaron objetos a la manifestación rival y trataron de romper las barreras establecidas para mantener a los dos grupos separados. Los oficiales tuvieron que usar la fuerza para evitar que se rompiera una valla de control de multitudes, dijo la Policía Metropolitana.

Los contramanifestantes abuchearon a un hombre con sangre corriendo por su rostro que era escoltado por policías desde el grupo de seguidores de Robinson. No estaba claro qué le había sucedido.

La multitud más grande se extendía desde el Big Ben a través del río Támesis y más allá de la estación de tren Waterloo, a casi 1 kilómetro (tres cuartos de milla).

Aunque la multitud era grande, quedó muy por debajo de una de las marchas más grandes recientes cuando una manifestación propalestina atrajo a unas 300,000 personas en noviembre de 2023.

Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon y es conocido por sus opiniones nacionalistas y antiinmigrantes, presentó la marcha como una manifestación por la libertad de expresión, y también dijo que era en defensa del patrimonio y la cultura británicos.

Con voz ronca, dijo a la multitud que los migrantes ahora tenían más derechos en los tribunales que el “público británico, las personas que construyeron esta nación”.

El Reino Unido ha estado dividido por el debate sobre los migrantes no autorizados que cruzan el canal de la Mancha en botes inflables abarrotados.

Numerosas protestas antiinmigrantes se llevaron a cabo este verano frente a hoteles que albergan solicitantes de asilo tras el arresto de un hombre etíope que luego fue condenado por agredir sexualmente a una niña de 14 años en un suburbio de Londres. Algunas de esas protestas se volvieron violentas y llevaron a arrestos.

Los participantes en la marcha “Unir el Reino” llevaban la bandera roja y blanca de San Jorge de Inglaterra y la bandera de la unión, la bandera estatal del Reino Unido, y coreaban “queremos nuestro país de vuelta”. Las banderas del Reino Unido han proliferado este verano en todo el Reino Unido, en eventos y en postes de luz de los pueblos, en lo que algunos han dicho es una muestra de orgullo nacional y otros han dicho que refleja una inclinación hacia el nacionalismo.

Algunos partidarios de Robinson llevaban carteles que decían “detengan los botes”, “envíenlos a casa” y “basta ya, salven a nuestros hijos”.

En la contraprotesta, la multitud llevaba carteles que decían “refugiados bienvenidos” y “aplastar a la extrema derecha”, y gritaban “levántate, lucha”.

Los partidarios de Robinson coreaban refranes groseros sobre el primer ministro británico, Keir Starmer, y también gritaban mensajes de apoyo al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado esta semana en una universidad de Utah.

Un manifestante sostenía un cartel que decía: “La libertad de expresión está muerta. RIP Charlie Kirk”.

Robinson planeó una manifestación similar en octubre de 2024, pero no pudo asistir después de ser encarcelado por violar una orden del Tribunal Superior de 2021 que le prohibía repetir acusaciones difamatorias contra un refugiado sirio que lo demandó con éxito. Anteriormente cumplió tiempo en prisión por asalto y fraude hipotecario.

Robinson fundó la Liga de Defensa Inglesa, una organización nacionalista y antiislamista, y es una de las figuras de extrema derecha más influyentes en Gran Bretaña. Instó a sus seguidores a no usar máscaras, no beber alcohol ni volverse violentos.