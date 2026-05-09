Un adolescente de 14 años figura como el sospechoso principal del asesinato de otro menor de 10 años, reportado en la provincia de San Cristobal, en la República Dominicana, informó el Listín Diario.

El cuerpo de Raudier Steben Martínez Corporán, de 10 años, fue hallado en un arroyo del Hato Dama en San Cristobal. El menor fue reportado desaparecido por su madre el miércoles en la tarde, tras lo que se inició una búsqueda que terminó con el hallazgo del cadáver en el cuerpo de agua, a corta distancia de su hogar.

Martínez Corporán fue visto en compañía del menor bajo investigación, poco antes de su desaparición. “Me lo mató frente a mi casa, más pa’ abajo”, dijo visiblemente compungida la madre de la víctima en una entrevista difundida en redes sociales.

Personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y de la Policía Científica levantó el cadáver del menor para realizar la autopsia. También recolectaron ropas de la víctima y otra evidencia hallada en la escena.

El caso es investigado conforme a los protocolos correspondientes por las autoridades competentes de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes.