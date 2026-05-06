( Suministrada por la Polic )

Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones asumieron custodia esta tarde en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, de Miguel Isaac Miguel Jiménez, de 33 años, alias “Tico Tico”, quien fue extraditado a la isla procedente de la República Dominicana.

La entrega del fugitivo fue realizada por agentes del Servicio de Alguaciles Federal.

Contra el detenido pesaba una orden de arresto por cargos de asesinato en primer grado y violación a varios artículos de la Ley de Armas, con una fianza global de $450,000.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 13 de mayo de 2023 a eso de las 9:35 p.m., en la avenida San Patricio, frente al negocio La Nueva Venganza, en San Juan, donde presuntamente utilizó un arma de fuego para dispararle a Yariel Arturo Pimentel, ocasionándole la muerte.

El diligenciamiento estuvo a cargo de los agentes Roberto Figueroa Rodríguez y Malenie Rodríguez García, bajo la supervisión del sargento Yesire M. Mitchells Solís y el teniente Abraham Ocasio Torres.

Se diligenció la orden de arresto en el Tribunal de San Juan, para proceder con su encarcelación.