Las autoridades federales colaboran en las investigaciones de la primera masacre reportada este año ocurrido anoche en Morovis cuyas cuatro víctimas fueron baleadas y calcinadas y un doble asesinato, en circunstancias similares, con poco más de una hora de diferencia en un solar yermo, en Arecibo.

El motivo de los crímenes y sus vínculos entre sí y el bajo mundo, tampoco han sido establecidos por los investigadores ni contaban con confidencias previas sobre disputas o matanzas entre gangas por trasiego de drogas. La pesquisa cuenta con agentes de refuerzo de las áreas de Utuado y Vega Baja para agilizar la pesquisa.

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Tampoco se descarta la relación de estos crímenes con la radicación de cargos en ausencia el martes contra Carlos Javier Rivera Otero, conocido como “Super Javi”, de 24 años y residente de Manatí, quien es reconocido como exponente de música urbana, y Daniel Adrián Cuevas González, alias “Barba”, de 19 años y vecino de Vega Baja, ya que habían circulado en redes sociales mensajes de venganza.

15 Fotos El sospechoso tiene presencia en las redes sociales, donde comparte contenido relacionado al bajo mundo.

A los dos se le radicaron cargos por el asesinato de Jason Díaz Torres, de 34 años, mientras transitaba en una guagua el 11 de abril de 2026, en la carretera PR-155, kilómetro 53, en el barrio Torrecillas de Morovis. Ninguno de los fugitivos ha sido localizado, razón por la cual dependen que identificar a las víctimas para poder corroborar o descartar la teoría.

Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo tras una reunión con personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el servicio de Alguaciles Federal, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), superintendente asociado en Asuntos Operacionales, coronel Orlando Rivera Lebrón, explicó su disposición a colaborar con análisis periciales y en otros aspectos que no reveló.

El primer incidente ocurrió a eso de las 10:30 p.m. de ayer, martes, en barrio Vaga #3, en Morovis, donde había un vehículo marca Hyundai Kona, del año 2019, en llamas.

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Tras extinguirse el fuego se encontraron tres cadáveres calcinados en el interior del automóvil y uno en el baúl.

El capitán Carlos Vélez, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, indicó que el dueño registral del vehículo es un vecino del barrio Persa, de Ciales, municipio que está en la colindancia con Morovis y dijo que no sabía si tenía antecedentes penales.

“Encontramos cuatro (cadáveres), tres en el asiento posterior y una persona en el baúl, desconocemos, porque estaban totalmente calcinados, si eran hombres o si eran mujeres y estamos investigando. No vamos a descartar nada. Toda información que llegue la van a investigar”, aseveró el capitán Vélez.

El funcionario se reafirmó que no han descartado la posibilidad de que la masacre y la doble ejecución estén relacionadas, no obstante, en esta etapa preliminar no pueden confirmarlo.

“No es que lo estemos relacionando, pero no vamos a descartar esa posibilidad, porque fue más o menos a la misma hora, vehículos calcinados en distintos lugares y el horario es con una hora veinte minutos de diferencia”.

En la escena de Morovis se recopiló como evidencia casquillos de rifle y de pistola calibre 9 milímetros, mientras que en el del sector Higuillar, en Arecibo, que se reportó a las 11:40 p.m., en el interior de una guagua Mitsubishi Outlander, color vino y del año 2005, no ocuparon casquillos.

El vehículo aparece registrado a nombre de un concesionario de vehículos con negocios en Arecibo y Hatillo.

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“Lo que podemos entender que a ellos los asesinaron en otro lugar, porque en el lugar (la escena) no había ningún casquillo, aparentaba tener dos impactos de bala el vehículo, pero eso lo que lo va a corroborar es forense”, agregó el capitán.

Al momento, no se han reportado personas desaparecidas.

Personal del Centro de Recopilación, Análisis Y Diseminación de Inteligencia Criminal (CRADIC), está extrayendo vídeos de cámaras de seguridad en ambas rutas en busca de pistas.

Al final, solicitaron nuevamente la colaboración de la ciudadanía a través de la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.