Un hombre de 82 años fue víctima de un fraude mediante llamada telefónica en Carolina, en hechos reportados a las 6:30 de la tarde del martes, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, el perjudicado recibió una llamada de una mujer que se hizo pasar por empleada de una institución bancaria.

Durante la conversación, la sospechosa logró obtener información de tarjetas de crédito y datos personales del octogenario.

Posteriormente, dos individuos llegaron hasta la residencia del octogenario, donde este les entregó sus tarjetas bancarias.

Más tarde, al acudir a una institución financiera, el perjudicado fue notificado de múltiples transacciones no autorizadas realizadas en distintos establecimientos, que ascendieron a $19,277.21.

El agente Edgardo Rojas investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Propiedad del CIC de Carolina.