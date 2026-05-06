Las autoridades intervinieron anoche con un menor dentro de la escuela José F. Díaz en Trujillo Alto luego de ser detectado por el sistema de vigilancia electrónica del plantel.

El menor se encontraba encapuchado en las instalaciones escolares cuando fue identificado por las cámaras, según se informó en un comunicado de prensa.

Tras la alerta emitida por el sistema de vigilancia de Genesis Security, la Policía Municipal acudió al lugar, logrando intervenir con el menor de forma segura. Las autoridades confirmaron que el menor llevaba dos días fuera de su hogar.

Se realizó una inspección completa de la escuela, sin que se encontraran daños ni evidencia de vandalismo en la propiedad.