Londres. El jefe del MI5 afirmó el martes que Irán está intentando atacar instalaciones militares en el Reino Unido y que el presunto plan para atacar una base aérea militar gestionada por Estados Unidos en septiembre “no es único”.

Ken McCallum, quien dirige el servicio británico de seguridad interior, señaló que Teherán busca intensificar sus ataques en Reino Unido más allá de los objetivos tradicionales de iraníes opuestos a las autoridades islámicas.

Eso ha incluido ataques incendiarios y de sabotaje contra sitios judíos que, según Reino Unido, fueron perpetrados por intermediarios iraníes.

McCallum indicó que otro “cambio importante este año ha sido la ambición de Irán de ir contra objetivos más difíciles, como instalaciones militares”.

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“El incidente en RAF Fairford no es único. Ha habido otros ejemplos, no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo”, señaló.

McCallum pronunció un discurso en el que describió las principales amenazas para el Reino Unido mientras detectives investigan un presunto complot contra la base gestionada por Estados Unidos en el oeste de Inglaterra, que ha sido utilizada para bombardear Irán durante la guerra de este año.

Decenas de residentes fueron evacuados de sus hogares cerca de la base el 27 de septiembre mientras agentes de policía armados y expertos del ejército en desactivación de bombas se desplegaban en la zona rural. Posteriormente, la policía dijo que había encontrado una cantidad de un acelerante —gasolina— en tres furgonetas en el lugar, pero no explosivos.

Las autoridades británicas han vinculado a Teherán con el incidente, que llevó a Estados Unidos a retirar sus bombarderos de la base RAF Fairford. El primer ministro Andy Burnham dijo el lunes que el aparente complot fue “casi con certeza” dirigido por la Guardia Revolucionaria de Irán.

Siete hombres de unos 20 años han sido arrestados y puestos en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación.

Irán ha negado su participación, aunque anteriormente ha dicho que considera cualquier base utilizada para atacar su territorio un objetivo legítimo.