ROMA. Más de 10,000 Vespas recorrieron el Coliseo y el Foro Romano el sábado, conmemorando el 80 aniversario de la emblemática scooter.

Los entusiastas llegaron de todas partes; la AP habló con personas de toda Europa continental, el norte de Inglaterra, San Francisco, la Costa Dorada de Australia, Filipinas y otros lugares. Los visitantes en Vespa se congregaron en las calles empedradas de la Ciudad Eterna para celebrar una marca que también consideran atemporal. Aunque solo fuera por un día, Ferrari y Ducati quedaron en el olvido, mientras la pequeña Vespa las dejaba atrás.

“La pasión por la Vespa es por el estilo italiano, la libertad, los años 60”, dijo Natalie Dunand, una jubilada francesa que también celebraba su 61 cumpleaños. “Me encanta”.

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El vehículo de dos ruedas que provoca una sonrisa

Famosa en todo el mundo gracias a la película “Vacaciones en Roma” en 1953, cuando Gregory Peck llevó a Audrey Hepburn en un romántico paseo por el centro de Roma, la Vespa ha aparecido desde entonces en otras producciones, como “El talentoso Sr. Ripley” y, más recientemente, en la película de animación “Luca”.

Con sus líneas curvas que evocan una época pasada y su capacidad para arrancar sonrisas a quienes la ven, la Vespa —que significa “avispa” en italiano— es al transporte de dos ruedas lo que el Volkswagen Beetle es a los coches.

Su invención fue un tanto fortuita, mientras Italia se reconstruía tras la Segunda Guerra Mundial, Piaggio, un importante fabricante de aviones cuya fábrica de Pontedera fue destruida por los bombardeos, tuvo que reinventarse. Reduciendo considerablemente su actividad, Piaggio comenzó a producir scooters.

Según Davide Zanolini, vicepresidente ejecutivo de marketing de Piaggio, las mujeres figuraban entre los primeros clientes objetivo, ya que podían conducirlas con faldas largas sin mostrar las piernas. Eso se refleja en el diseño de la Vespa.

“La forma, la elegancia. Esa actitud tan encantadora de la Vespa es mucho más femenina que masculina”, declaró Zanolini a Associated Press en una entrevista.

Esa pequeña moto ayudó a impulsar la economía italiana, y pronto se veían por todas partes.

Un artículo de AP de 1950 decía que las Vespas se habían vuelto tan comunes que el “ruido entrecortado de su escape” hacía que el centro de Roma sonara como las 500 Millas de Indianápolis.

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“Probablemente no haya una scooter más ruidosa en todo el mundo”, afirmaba. “Se dice que las scooters que recorren Roma a toda velocidad impresionan a los estadounidenses aficionados a los motores tanto como la Basílica de San Pedro o el Coliseo. La scooter enseña rápidamente a los visitantes a mirar en todas direcciones al cruzar la calle”.

Una visión del pasado

Estas escenas se han vuelto habituales desde que los aficionados a la Vespa comenzaron a llegar el jueves, inundando las calles de toda la ciudad y con grupos itinerantes que se hacen notar con camisetas a juego.

El jueves, el aparcamiento a las afueras del Estadio de Mármol de Roma estaba repleto de filas y filas de Vespas de todas las marcas y de las últimas ocho décadas. Parecía una concentración de motociclistas, pero adorable. Algunas Vespas lucían flores y peluches.

Un perro terrier West de Dunand iba detrás de ella, con el pelo corto para protegerse del calor. Un hombre de Tokio, con su hija de 8 años detrás, intercambió la bandera de su club local con un italiano. Otros intercambiaban pegatinas. Y el logo de Vespa tatuado en la robusta pantorrilla izquierda de un alemán aparecía junto a tres palabras en letra cursiva florida: “La Dolce Vita” (La Dulce Vida).

Los aficionados comentaban cómo la marca evoca nostalgia por una época determinada, incluso entre quienes no la vivieron. Muchos también señalaban que habían cambiado motocicletas más grandes por Vespas, más ágiles y manejables, porque son más ligeras y automáticas, con el acelerador en el puño.

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“Te subes, giras y listo. Pan comido. Fácil”, dijo Andrew Walton, un camionero de 59 años que compró su primera Vespa hace casi 20 años y nunca se arrepintió. Acababa de pasar ocho días viajando desde Newcastle, primero en ferry a Rotterdam, luego siguiendo el río Rin a través de Alemania hasta la “Ruta Romántica” de Austria, y finalmente bajando por la costa italiana.

Compra todos los accesorios en Vespa Village

Una vez que el alcalde de Roma cortó la cinta en el Estadio de los Mármoles, los visitantes llegaron en masa cantando, coreando y ondeando banderas. Muchos se dirigieron directamente a la tienda de regalos, donde podían comprar de todo, desde chaquetas y gorras Vespa hasta mantas, botellas de agua y paraguas Vespa. Pero la mayoría de los primeros en llegar tenían la vista puesta en el casco de edición limitada, con la inscripción “80 años de un icono” en un lateral.

Una retrospectiva fotográfica mostraba Vespas en escenas clásicas: parejas haciendo picnic en un campo florido, escapadas a la playa con bikinis y pelotas, viajes por carretera bajo el sol mediterráneo, además de otras inimaginables, como la del explorador Søren Nielsen llegando al Círculo Polar Ártico en una Vespa en 1963. También se exhibían Vespas impecables de la colección de Piaggio, como modelos posando para ser admiradas, acaparando la atención que normalmente se dirige a las estatuas de mármol cercanas con figuras idealizadas.

La compañía ha vendido alrededor de 20 millones de Vespas en todo el mundo desde 1946 y actualmente vende en 110 países, según Zanolini. En Estados Unidos, son populares en Florida y California, y están ganando terreno en otros lugares como Austin. Sin embargo, sigue siendo un producto de nicho en Estados Unidos, afirmó.

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Burke Sandman, cuya familia posee un concesionario de automóviles con 108 años de antigüedad en Indiana, declaró a la AP en Roma que compró su primera Vespa hace unas dos décadas, cautivado por su sidecar. Pronto se dio cuenta de que no había revendedores y se puso en contacto con Vespa para entrar en el negocio. Desde entonces, ha vendido cerca de 1000 Vespas por todo Estados Unidos, quedándose con 15 para sí mismo.

“Nadie habla mal de una Vespa. Es increíble”, dijo Sandman dentro del Vespa Village. “Todos los que cambian otras marcas por una Vespa, nunca vuelven atrás. Es algo especial. Y a todo el mundo le gustan las cosas italianas. Recibo a mucha gente que regresa de Europa y se ha contagiado de la pasión por las Vespas”.