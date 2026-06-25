En las redes sociales de MotorShow me bromean por mis gustos automotrices.

Y sí, tienen razón quienes me vacilan por eso. Lo acepto y es porque tienden a gustarme muchos automóviles que, en general, son catalogados como horrendos.

Uno de esos carros feos que la gente tiende a aborrecer, pero que a mí me encanta, es el Suzuki X-90 y estuvo en el mercado del 1995 al 1997.

Desde cualquier ángulo luce muy extraño o simplemente feo… pero me gusta.

Este que les muestro en las fotos estuvo en la reciente edición de la Gran Fiesta de Autos Antiguos en Dorado. Son muy raros de ver.

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En este vídeo de mi canal de YouTube les muestro otro X-90 que documenté en Peñuelas: https://www.youtube.com/watch?v=UnQn15inAMA

Su diseño tan extraño se debe a que Suzuki intentó mezclar demasiados conceptos y configuraciones en un solo vehículo. La combinación principal es la de un vehículo 4x4 con un cupé deportivo de dos asientos. Fue algo así como intentar un injerto entre un Jeep Wrangler y un Mazda Miata. Esto, porque el X-90 era 4x4, tenía suspensión alta y era para solo dos ocupantes.

A eso le añadimos que el X-90 tenía además un techo tipo “T-top” y el baúl marcado, que es más típico de un sedán o un carro común. O sea, que a los toques de Jeep y Miata hay que añadirle el techo T-Top de un viejo Pontiac Trans Am y el baúl de cualquier carro común como un Toyota Camry, un Ford Taurus o hasta un Punto Ocho.

La integración de todos esos conceptos tan disímiles no mezcló bien y el resultado fue lo que muchos catalogan como una pequeña abominación y que unos pocos consideramos como una pequeña belleza fea.

Fue precisamente esa proporción lo que llevó al X-90 al fracaso: muchos lo aborrecieron y a muy pocos les gustó. Por tanto, sus ventas fueron un desastre. Empeorando el asunto, su precio era bastante alto al compararlo con otros vehículos de su tamaño.

Ahora bien, si venimos a ver, en cierto aspecto el X-90 se adelantó a su época ya que al cruzar tantas líneas, fue un genuino “crossover” casi una década antes de que oficialmente surgieran las guaguas “crossovers”.

Me encanta el X-90; es un carrito que se atrevió a ser feo.

¿Y a ustedes, les gusta algún carro feo?