Sioux Falls, Dakota del Sur. Millones de estadounidenses podrían ser elegibles para obtener la ciudadanía canadiense luego de un reciente cambio en los requisitos del gobierno de Canadá que ha resultado en un marcado incremento en las solicitudes.

Para personas como Zack Loud --un oriundo de Farmington, Minnesota-- fue toda una sorpresa enterarse de que, en virtud de una nueva ley, él y sus hermanos ya eran considerados como ciudadanos canadienses debido a que su abuela es originaria de ese país.

“Mi esposa y yo ya habíamos hablado de la posibilidad de buscar trabajo en el extranjero, pero la ciudadanía hizo que Canadá subiera muchísimo en nuestra lista”, señaló Loud.

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Desde la entrada en vigor de la medida el pasado 15 de diciembre, abogados de inmigración en Estados Unidos y Canadá aseguran que se han visto rebasados por el número de clientes que buscan ayuda para presentar solicitudes de prueba de ciudadanía. Impulsados por cuestiones políticas, la historia familiar, oportunidades laborales y otros factores, miles de estadounidenses analizan si un proceso más sencillo hace que este sea el momento idóneo para obtener la doble nacionalidad.

Nicholas Berning, abogado de inmigración en el despacho Boundary Bay Law en el estado de Washington, señaló que su oficina está “prácticamente desbordada con este tema”.

“Hemos dejado de lado parte de otros trabajos para poder sacar adelante estos casos”, puntualizó.

El abogado de inmigración Amandeep Hayer indicó que su oficina en el área de Vancouver pasó de unos 200 casos de ciudadanía al año a tener más de 20 consultas diarias.

Cómo funciona la nueva ley

Canadá ha realizado cambios en sus leyes de ciudadanía desde hace varias décadas, ya sea para actualizar interpretaciones históricas de la ley o para abordar cuestiones de discriminación.

Antes, la ciudadanía canadiense por descendencia únicamente podía pasar de una generación a la siguiente: un padre o madre a un hijo. Pero la nueva ley abrió la ciudadanía a cualquier persona nacida antes de la entrada en vigor de la medida que pueda demostrar que tiene un familiar canadiense en línea directa —un abuelo, bisabuelo o incluso un antepasado más lejano.

Quienes nacieron el 15 de diciembre o después deben demostrar que su padre o madre canadiense vivió en Canadá durante al menos 1,095 días.

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La nueva ley establece que los descendientes directos de canadienses ya son considerados ciudadanos, pero deben presentar evidencia para obtener un certificado de ciudadanía. Hayer calcula que hay millones de estadounidenses con antepasados canadienses.

“Usted es canadiense, y se le considera como tal toda su vida”, indicó Hayer. “Eso es realmente para lo que presenta una solicitud, para que se le reconozca un derecho que ya tiene”.

“La mejor manera de explicarlo es que si mañana nace un bebé en Canadá, el bebé es canadiense aunque no tenga un acta de nacimiento”, añadió.

Estadounidenses interesados en la doble nacionalidad

Los solicitantes estadounidenses tienen distintos motivos, pero muchos afirman que la campaña migratoria del presidente Donald Trump y otras cuestiones políticas los han llevado a buscar la doble nacionalidad.

Michelle Cunha, de Bedford, Massachusetts, decidió mudarse a Canadá después de pasar varias décadas reflexionando sobre el activismo político y llegar a la conclusión de que ya no le quedaba “nada más que dar”.

“Me esforcé al máximo durante 30 años. He hecho todo lo que he podido para que Estados Unidos sea lo que le promete al mundo: un lugar para la libertad, un lugar de igualdad”, declaró Cunha. “Pero claramente no lo somos y no lo vamos a ser pronto”.

Troy Hicks, cuyo bisabuelo nació en Canadá, dijo que un viaje internacional lo impulsó a tomar la decisión.

“Hace poco fui a Australia y, ya sabe, las primeras palabras de la primera persona con la que hablé en Australia fueron básicamente un insulto a Trump y para Estados Unidos”, relató Hicks, de Pahrump, Nevada.“Fue como: guau, acabo de bajar de un vuelo de 20 horas y literalmente las primeras palabras que alguien me dijo fueron esas. ... Así que la idea de hacer eso con un pasaporte canadiense simplemente me parece más fácil, mejor, más aceptable”.

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Maureen Sullivan, de Naples, Florida, dijo que lo que la motivó fue la ofensiva migratoria en Minnesota, la cual pudo ver de cerca luego de que su sobrino tuvo un encuentro con agentes federales cerca de su escuela secundaria en St. Paul.

Sullivan, cuya abuela era de Canadá, afirmó que considera la ciudadanía canadiense como una opción por si las cosas en Estados Unidos “se ponen realmente mal”.

“Cuando escuché por primera vez sobre el proyecto de ley, no lo podía creer. Fue como un pequeño regalo que me cayó del cielo”, señaló Sullivan. “Hubo cierta emoción colectiva entre la (familia), que simplemente queríamos sentir que estábamos haciendo algo para proteger nuestra seguridad en el futuro en caso de que fuera necesario”.

¿Cuánto costará la ciudadanía canadiense?

Para quienes tienen la documentación a la mano, el precio de la solicitud de prueba de ciudadanía es relativamente bajo: 55 dólares.

Pero los costos aumentarán para quienes busquen ayuda de un abogado o un genealogista para localizar documentos como actas de nacimiento, defunción o matrimonio que puedan establecer el linaje hasta un antepasado canadiense.

Cunha dijo que recurrió a un abogado y calcula que pagará alrededor de 6,500 dólares.

Sin embargo, Mary Mangan, de Somerville, Massachusetts, presentó su solicitud en enero siguiendo consejos de foros en internet.

“Hay algunas situaciones en las que un abogado podría ser lo correcto pero, para muchas personas, yo diría que probablemente el 90% puede hacer esto por su cuenta”, explicó Mangan.

El sitio web de la oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, encargado de tramitar las solicitudes, indica que el tiempo para procesar un certificado es de alrededor de 10 meses, y hay más de 56.000 personas a la espera de una decisión.

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La agencia indicó que, entre el 15 de diciembre y el 31 de enero, confirmó la ciudadanía por descendencia para 1.480 personas, aunque no todas eran estadounidenses. Un total de 24.500 estadounidenses obtuvo la doble nacionalidad el año pasado.

¿Cuál es la reacción en Canadá?

Fen Hampson, profesor de asuntos internacionales en la Universidad Carleton en Ottawa, señaló que en términos generales los canadienses son personas “acogedoras”.

Hampson indicó que a algunos también les preocupa que un aumento en el interés de los estadounidenses pueda retrasar los esfuerzos de refugiados y solicitantes de asilo que huyen de situaciones vulnerables.

“Creo que donde la gente empieza a mirar con recelo es a personas que nunca han estado en Canadá, que tienen vínculos muy débiles. Pueden conseguir un pasaporte, convertirse en canadienses por conveniencia. A la gente no le gusta eso”, añadió.