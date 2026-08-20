Quito. El director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa murieron el miércoles en un accidente de helicóptero de safari registrado en Kenia, donde fallecieron otras cinco personas, informó el gobierno del país andino.

🔵 Noticias Oromar | El palacio legislativo mantendrá su bandera a media asta durante las próximas 72 horas, en señal de luto institucional.

La presidenta, Mishel Mancheno, dispuso este homenaje, tras el deceso de Michele Sensi-Contugi y su esposa, Stephany Hollihan. pic.twitter.com/p1R3zpIZu5 — Noticias Oromar (@noticias_oromar) August 20, 2026

La Presidencia lamentó en las redes sociales la muerte de Sensi-Contugi —colaborador y amigo cercano del mandatario Daniel Noboa— y de su esposa Stephany Hollihan Vasconez. El gobierno decretó luego tres días de duelo nacional y ordenó a las instituciones estatales competentes organizar un funeral de Estado para Sensi-Contugi y su esposa, quienes dejan a dos menores de edad en la orfandad.

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De acuerdo con la Aviación Civil de Kenia, el accidente se produjo en el monte Ololokwe, del condado de Samburu, donde el helicóptero se precipitó a tierra por causas aún no establecidas con siete ocupantes, entre ellos los dos ecuatorianos. Posteriormente, el Departamento de Estado estadounidense confirmó que los otros cinco eran de esa nacionalidad.

Entre los estadounidenses figura José Suárez, quien era “presidente y gerente general de las estaciones propiedad de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers (Florida)”, según indicó un comunicado de NBCUniversal, empresa dueña de esa cadena, que a su vez publicó el escrito en su página web.

La Cruz Roja de Kenia también señaló en su cuenta de X que ejecuta tareas de búsqueda, obstaculizadas por lo agreste del terreno.

Sensi-Contigi, de 43 años y de doble nacionalidad —ecuatoriano-italiano—, asumió el cargo de inteligencia en enero del 2024 poco después de la posesión de Noboa, además tuvo un breve paso de cuatro meses como ministro de Gobierno hasta agosto de ese mismo año.

Antes de llegar a la gestión pública, el ahora fallecido se desempeñaba como empresario, mientras que su esposa era una reconocida diseñadora de modas.