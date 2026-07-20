Un menor de 13 años murió y otras tres personas resultaron gravemente heridas tras el derrumbe de parte de una fuente en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, España, mientras se celebraba la victoria de la selección española en la final del Mundial de fútbol 2026.

El accidente ocurrió en la fuente del Árbol Gordo, donde se concentraban aficionados tras el triunfo del equipo nacional.

El adolescente se encontraba junto a otros jóvenes en el interior de la fuente cuando una parte de la estructura cedió debido a la aglomeración de personas. Como consecuencia del colapso, una de las piedras cayó sobre el menor.

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Agentes de la Policía Local de Ciudad Rodrigo acudieron al lugar e intentaron rescatar al adolescente retirando los restos del derrumbe para poder liberarlo, según informaron a Europa Press fuentes del propio cuerpo policial. Sin embargo, el menor falleció a causa de las heridas sufridas.

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo lamenta la muerte del menor

Tras la tragedia, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo expresó su “profundo dolor” por el fallecimiento del adolescente en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

En el mensaje, el consistorio manifestó que “toda la ciudad de Ciudad Rodrigo siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor“.

La administración municipal también señaló que “lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la selección española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense" y expresó su deseo de una “pronta recuperación” para las personas heridas.

Como medida de duelo por la muerte del menor, el Ayuntamiento informó que las banderas del edificio consistorial ondearán a media asta entre el 20 y el 22 de julio.

La decisión fue anunciada junto con el mensaje de condolencias publicado por la administración local, que reiteró su acompañamiento a la familia del adolescente y a las personas afectadas por el accidente ocurrido durante la jornada de celebraciones.