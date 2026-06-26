Moscú. Sergei Ivanov, exministro de Defensa de Rusia que en su momento fue visto como un posible sucesor del presidente Vladímir Putin, murió. Tenía 73 años.

El Kremlin informó que Ivanov falleció el viernes, sin precisar la causa de la muerte ni ofrecer otros detalles. Putin envió sus condolencias a la familia de Ivanov.

Putin nombró a Ivanov, también veterano de la KGB, como su ministro de Defensa en 2001, cargo que ocupó hasta 2007, periodo en que supervisó la segunda guerra en Chechenia que aplastó el intento separatista de la región.

Cuando Putin decidió dejar el cargo por los límites de mandato y pasar al puesto de primer ministro en 2008, Ivanov fue considerado ampliamente como su sucesor más probable. Sin embargo, Putin eligió a otro antiguo aliado, Dmitry Medvedev, para que actuara como su sustituto hasta recuperar la presidencia en 2012. Algunos observadores sostuvieron que Putin descartó la candidatura de Ivanov porque lo veía como demasiado ambicioso y temía que pudiera intentar aferrarse al cargo presidencial.

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Ivanov se mantuvo al lado de Putin como viceprimer ministro de 2007 a 2011, y luego se desempeñó como jefe de gabinete del Kremlin de 2011 a 2016.

Ivanov fue nombrado en 2016 enviado presidencial para la protección del medio ambiente y el transporte, un puesto sin peso político y que fue visto ampliamente como un retiro honorífico. Renunció a ese cargo a principios de este año.

Junto con otros altos funcionarios rusos, Ivanov ha sido objeto de sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea en respuesta a la invasión militar de Moscú en Ucrania.