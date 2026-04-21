Dos estadounidenses que murieron durante un accidente de tránsito reportado el domingo en el norte de México, eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que participaban en un operativo antidrogas en ese país, del que el gobierno mexicano alegadamente no tenía conocimiento, informó el periódico El Universal de México, que citó al New York Times.

Sin embargo y aunque la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, negó que su gobierno tuviera conocimiento de la operación estadounidense en suelo azteca, al momento del accidente, los agentes estadounidenses viajaban junto al director de la Agencia Estatal de investigación de Chihuahua y un integrante del personal de esa agencia.

PUBLICIDAD

Sheinbaum añadió que se investigará si se infringieron las leyes de seguridad nacional del país al realizar la operación, ya que no se tenía conocimiento de la misma, mientras que la CIUA declinó hacer comentarios. De acuerdo al New York Times, los funcionarios regresaban de un operativo en Chihuahua en la que se desmanteló un laboratorio de drogas en una zona remota. La operación, que el gobierno de Sheinbaum sostiene desconocía, fue encabezada por las Fuerzas Armadas mexicanas que trabajan junto a las autoridades estadounidenses para desmantelar laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas en las montañas del país azteca.

Un vocero del estado de Chihuahua, Eloy García, dijo al New York Times que los agentes estadounidenses eran parte de un programa de entrenamiento para enseñar a los efectivos involucrados en la lucha antidrogas como manejar drogas sintéticas.

Alegadamente, la muerte de los cuatro funcionarios ocurrió cuando el auto en que viajaban cayó por un barranco y estalló. El deceso de los agentes ocurrió cuando regresaban de un operativo en el que se destruyeron seis. Los dos fallecidos fueron identificados en ese momento como empleados de la embajada de Estados Unidos en México.

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, aseguró que los dos elementos de la embajada de EU se encontraban realizando “labores de entrenamiento en el intercambio que tenemos generalmente y en forma normal con las autoridades norteamericanas”.

Declaró que los empleados estadounidenses estaban realizando labores de entrenamiento a unas ocho o nueve horas de distancia del lugar de la operación contra el laboratorio de drogas.

PUBLICIDAD

Al terminó de la incursión se reunieron con personal de la Agencia de Investigación Económica de Chihuahua y el accidente ocurrió horas después.

¿Sheinbaum sabía del operativo en Chihuahua?

Durante la mañanera del lunes, la mandataria mexicana comentó que el gobierno federal no tenía conocimiento de la operación y aseguró que el operativo fue una decisión del gobierno de Chihuahua.

Además, pidió más información a la administración de la gobernadora panista Maru Campos, y se revisa si hubo una violación a la Ley de Seguridad Nacional y también al gobierno de los Estados Unidos.

“Ella tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo al aseguramiento del narcolaboratorio, quizá de los más grandes que se haya localizado. En ese operativo únicamente participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación y de Sedena”, puntualizó Jáuregui Moreno.

El Washington Post menciona que personas familiarizadas con el asunto hablaron sobre el papel de la agencia de inteligencia en los sucesos de Chihuahua bajo condición de anonimato, debido a la delicadeza del tema.