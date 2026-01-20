Un video que circula en redes sociales ha ganado popularidad en los últimos días. Allí se puede ver el momento exacto en el que una mujer intimida a un grupo de ancianos en una capilla y les pide dinero, amenazándolos.

Se sabe que los hechos ocurrieron en una humilde parroquia de la colonia San Nicolás, en León, México. La comunidad ha manifestado indignación, rechazo y miedo, pues en la zona habitan muchos adultos mayores.

Las grabaciones logradas por las cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que la mujer entra al centro de oración e interrumpe al grupo de adultos mayores, para exigir dinero bajo amenazas explícitas.

Según se ve en los videos y de acuerdo a los testimonios de los afectados, la mujer ingresó a la capilla con una actitud confrontativa, sin respetar el silencio propio del lugar y comenzó a decir frases intimidatorias para exigir dinero a los presentes.

“¿O quieren que actúe como ellos, que les mate a sus hijos?”, se escucha decir a la mujer en el video, que circula en redes sociales.

También, se escucha amenazar con actos de violencia contra menores de edad: “Agarro un palito de elotes y se lo clavó a un chiquillo o a una chiquilla… porque ustedes viven felices. ¡Deme cooperación, deme cooperación, deme cooperación!”, dijo como forma de pedir dinero.

La mujer recorrió el lugar, encarando a los presentes uno por uno. En el metraje, se puede ver el momento en que confrontó a una señora, quien le manifestó no tener dinero en efectivo, a lo que la mujer le respondió con gritos: “¡Sí tienes, sí tienes!”.

Al finalizar el recorrido por todo el lugar y no lograr el objetivo, la mujer se retiró del centro de oración, sin antes burlarse del grupo de adultos mayores, diciendo: “¿No traes dinero? Qué ridículo, ¿no?”.

Los habitantes de la zona relataron en diálogo con los medios de comunicación mexicanos que no es la primera vez que se registra un robo en el espacio religioso y pidieron apoyo de las autoridades para reforzar la seguridad.