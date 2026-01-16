Un vehículo estacionado frente a una residencia en San Juan fue blanco de un robo esta madrugada, cuando alguien logró entrar y llevarse dinero, documentos y un arma, según informó la Policía.

El querellante alegó que había dejado su guagua Ford Escape XL, del año 2009, estacionada en la calle San Agustín, intersección con la calle Valdés, para asistir a las Fiestas de la Calle San Sebastián. Al regresar, se percató de que desconocidos habían obtenido acceso al interior del auto.

Entre los objetos robados estaba una cartera tipo tarjetero con tarjetas de crédito y documentos personales, un bulto negro con $500 en efectivo, así como un rifle American Tactical modelo Alpha Max multicalibre y un abastecedor AR-15 cargado con dos municiones.

El incidente se reportó a eso de las 5:18 a.m.

El agente Bryan Valera, del precinto de Santurce, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del C.I.C. de San Juan.