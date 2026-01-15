Las autoridades lograron echarle el guante a un hombre que era buscado por su alegada participación en un doble asesinato, registrado el 6 de diciembre del 2018 en Naguabo.

Rafael Noble Torres, conocido como “Rafito”, de 30 años, era el único de los cuatro imputados por el crimen de Juan Cruz Limardo, de 30 años, y Jonathan Castro Viera, de 35 años, ambos residentes de Naguabo. Contra éste se emitió una orden de arresto en ausencia la semana pasada, con una fianza ascendente a $2 millones.

Por estos hechos también fueron acusados Miguel Ángel Vázquez Mitchell, de 34 años; Pascual Colón Torres, de 32 años; y Donovan Rivera Medina, de 29 años, todos residentes de Naguabo.

Según la investigación encabezada por el agente Miguel Sánchez, de la división de Homicidios del CIC de Humacao, la noche de los hechos, los acusados acecharon y siguieron a los occisos hasta un garaje de gasolina en el pueblo de Naguabo, en donde utilizando armas de fuego cometieron el crimen.

El agente Elijomar Cintrón, adscrito a la División de Inteligencia y Arrestos del Área de Humacao, diligenció el arresto y llevó al imputado ante la jueza Nereida M. Salvá, del Tribunal de Humacao, quien ordenó su ingreso a la Institución Correccional de Bayamón, al no poder prestar la fianza impuesta.