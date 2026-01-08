La Fiscalía de Humacao radicó cargos contra cuatro individuos por los asesinatos de Jonathan Castro Viera, de 35 años y Juan L. Cruz Limardo, de 31 años, ocurridos el seis de diciembre del 2018 en una estación de gasolina de Naguabo.

En comunicado de prensa, el Departamento de Justicia identificó a los imputados como Pascual Colón Torres, de 32 años, Rafael Noble Torres, de 30, Donovan Rivera Medina, de 29 y Miguel Vázquez Mitchel, de 34. Colón Torres cumple una sentencia federal en probatoria por otros delitos mientras que Rivera Medina estaba preso en una cárcel federal fuera de Puerto Rico, desde donde se le extraditó para enfrentar estas acusaciones. Otro de los acusados, Noble Torres, se encuentra prófugo de la Justicia por lo que fue acusado en ausencia.

A cada uno de los imputados se les radicaron ocho cargos por asesinato en primer grado, por lo que la juez Nereida Salvá, del Tribunal de Humacao, determinó causa para arresto y les impuso fianzas ascendentes a $700 mil en cada uno de los cargos, con excepción de Noble Torres, en cuyo caso fue de $ 1 millón en cada cargo.

La vista preliminar contra estos se celebrará el 21 de enero, en el Tribunal de Humacao.

Según la investigación, que fue encabezada por el agente Miguel Sánchez, de la división de Homicidios del CIC de Humacao, la noche de los hechos, los acusados acecharon y siguieron a los occisos hasta un garaje de gasolina en el pueblo de Naguabo, en donde utilizando armas de fuego cometieron el crimen. Los fiscales Miguel A García Rodríguez y Alberto Miranda Schmidt radicaron los cargos correspondientes.