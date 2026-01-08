La Policía de Puerto Rico está tras la pista de un hombre sospechoso de robarle $1,178 a un ciudadano en los predios de un hospital ubicado en la carretera 172, en Caguas, el pasado 22 de diciembre.

El individuo, descrito como delgado, de cinco pies con cuatro pulgadas de estatura y tez trigueña, presuntamente amenazó e intimidó a la víctima y luego se marchó del lugar sin causarle daños físicos.

Como parte de la búsqueda activa, las autoridades divulgaron dos fotografías del sospechoso para que la ciudadanía pueda ayudar a identificarlo.

Agentes adscritos a la División de Robo del CIC de Caguas, están tras la pista de un individuo, que cometió un robo en la carretera 172, kilómetro 2.0 en los predios de un hospital en el municipio de Caguas. ( Suministrada )

Cualquier persona que tenga información sobre el caso puede comunicarse con la agente Yolanda Vázquez, de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, al 787-744-7251, extensiones 1600 y 1213, o con la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020.