Un presunto ladrón aprovechó la madrugada de hoy para llevarse joyas y otras pertenencias de valor del interior de un carro estacionado en la avenida San Patricio, a la altura de Puerto Nuevo.

Según informó la Policía, el querellante indicó que dejó su vehículo Honda estacionado en el lugar y que alguien logró acceso al auto, del cual se apropió ilegalmente de varias joyas, entre ellas tres sortijas de oro blanco, una sortija de oro amarillo, un aro de matrimonio color blanco con diamantes, una pulsera marca Tous y un reloj marca Tissot.

Además, el sospechoso se llevó una máquina para llenar gomas de autos, $25 en efectivo y otras pertenencias personales.

El perjudicado valoró la propiedad hurtada en más de $5,000.

Agentes adscritos al precinto de Puerto Nuevo investigaron preliminarmente la querella y el caso fue referido a la División de Propiedad de San Juan.