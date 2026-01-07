Dos hombres resultaron heridos de bala en medio de una balacera de carro a carro, reportada en horas de la tarde de hoy en la avenida Fagot en Ponce.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:37 de la tarde, cerca de un restaurante de comida rápida, cuando desconocidos a bordo de un vehículo abrieron fuego contra otro vehículo en marcha.

En un intento por escapar de la balacera, el vehículo impactó al menos dos automóviles. Se informó que uno de los perjudicados resultó con heridas que lo mantienen en condición de gravedad. Ambas víctimas recibieron asistencia médica en el lugar y fueron transportados a un hospital de la zona.

En la escena se ocupó el vehículo en el que viajaban las víctimas, que todavía no ha sido procesado por los uniformados. Agentes de la División de Homicidios del CIC de Ponce se hallaban en el lugar, investigando la complicada escena.