Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a las divisiones de Drogas, realizaron múltiples intervenciones en distintos municipios de la isla el miércoles, como parte de las iniciativas del superintendente Joseph González para reforzar la seguridad y combatir la actividad criminal.

En Cidra, las intervenciones en la barriada Ferrer y el residencial Práxedes Santiago resultaron en el arresto de dos hombres, con ocupación de sustancias controladas, dinero en efectivo y equipo electrónico.

Drogas y dinero ocupados en las intervenciones policíacas. ( Suministrada )

Ambos casos fueron consultados con la Fiscalía de Caguas, que instruyó citarlos.

Por su parte, en Carolina, la intervención en la avenida Jorge Vázquez Sanes permitió el hallazgo de pastillas, cocaína en distintas modalidades, una sustancia rosa en polvo y parafernalia relacionada con drogas.

Sustancias controladas ocupadas en las intervenciones policíacas. ( Suministrada )

En Añasco, los agentes arrestaron a Jaemy Martínez Santali, de 20 años, y José Ángel Medina Montalvo, de 21, en el estacionamiento del residencial Francisco Figueroa. Se les ocupó marihuana y un vehículo Mitsubishi Lancer 2014.

La jueza Noricelis Rosado Santiago determinó causa para arresto por sustancias controladas y señaló una fianza de $1,500 contra cada uno. Medina Montalvo fue ingresado en la cárcel de Ponce tras la revocación de una probatoria existente en su contra.

La intervención en Ceiba, específicamente en el residencial La Ceiba, resultó en el arresto de un joven de 19 años y la intervención con un menor de edad, ocupándose dinero, municiones de alto calibre y sustancias controladas. Se evaluará la radicación de cargos criminales.

Arma y municiones ocupadas en las intervenciones policíacas. ( Suministrada )

Finalmente, en Ponce, las intervenciones en los residenciales Arístides Chavier y Hogares de Portugués permitieron la confiscación de armas, municiones, marihuana, dinero en efectivo y otras sustancias controladas, con los dos arrestados siendo referidos a la Fiscalía de Ponce para las radicaciones de cargos criminales.