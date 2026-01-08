La Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia radicaron cargos por escalamiento y apropiación ilegal el miércoles contra Andrés Rivera Maldonado, de 53 años y residente de Morovis, por presuntos hechos ocurridos entre septiembre y noviembre de 2025.

Según la investigación, Rivera Maldonado presuntamente escaló una residencia de donde se apropió de pailas de pintura y sellador.

También se alega que entró a la Hacienda Don Delgado, ubicada en la carretera PR-617, en Morovis, donde presuntamente se llevó plátanos, yautía y guineos.

El agente Omar Quiñonez Suárez, adscrito a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo, consultó el caso con el fiscal José Acevedo Acevedo, quien ordenó la radicación de los cargos.

Relacionadas

  1. Arrestan a mujer de 74 años por agredir a su vecinita de 12 años en Arecibo

  2. Buscan a hombre desaparecido en Moca

  3. Arrestan hombre por cobrar cheques con identificaciones falsas

  4. Policía arresta siete personas en múltiples intervenciones antidrogas

  5. Se llevan joyas y reloj de lujo tras forzar carro en avenida San Patricio

La prueba fue presentada ante la jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $10,000, la cual fue prestada. La vista preliminar quedó pautada para el 22 de enero.

Las autoridades indicaron que Rivera Maldonado cuenta con expediente criminal previo.