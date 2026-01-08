La Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia radicaron cargos por escalamiento y apropiación ilegal el miércoles contra Andrés Rivera Maldonado, de 53 años y residente de Morovis, por presuntos hechos ocurridos entre septiembre y noviembre de 2025.

Según la investigación, Rivera Maldonado presuntamente escaló una residencia de donde se apropió de pailas de pintura y sellador.

También se alega que entró a la Hacienda Don Delgado, ubicada en la carretera PR-617, en Morovis, donde presuntamente se llevó plátanos, yautía y guineos.

El agente Omar Quiñonez Suárez, adscrito a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo, consultó el caso con el fiscal José Acevedo Acevedo, quien ordenó la radicación de los cargos.

La prueba fue presentada ante la jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $10,000, la cual fue prestada. La vista preliminar quedó pautada para el 22 de enero.

Las autoridades indicaron que Rivera Maldonado cuenta con expediente criminal previo.