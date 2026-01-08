La Policía de Puerto Rico activó en la tarde de este jueves la alerta Ashanti y solicitó ayuda ciudadana para localizar a Caleb Adiel Vélez Márquez, de 38 años, reportado como desaparecido el 7 de enero en Moca

El sistema de Plan de Alerta Ashanti se activa cuando desaparece una persona mayor de 18 años, que sufra de discapacidad física o mental comprobada; o en circunstancias que se pueda entender que la seguridad física del adulto desaparecido pueda estar comprometida; o que la desaparición del adulto haya sido involuntaria, incluyendo el secuestro.

PUBLICIDAD

Según indicó su madre, Olfa E. Márquez, Vélez Márquez fue visto por última vez en su residencia ubicada en la intersección de la carretera PR-112 con la PR-445, en el sector Empalme.

Vélez Márquez fue descrito de tez trigueña, de seis pies con una pulgada de estatura, 240 libras de peso, calvo, ojos marrones y con barba, con un lunar de canas en la barbilla como seña particular. Al momento de desaparecer vestía un pantalón corto gris y una camiseta gris.

La Alerta Ashanti se activa cuando desaparece una persona mayor de 18 años,que sufra de discapacidad física o mental comprobada; o en circunstancias que se pueda entender que la seguridad física del adulto desaparecido pueda estar comprometida; o que ladesaparición del adulto haya sido involuntaria, incluyendo el secuestro

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse con la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020, con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas al (787) 793-1234, extensión 2464 o 2463, o con el CIC de Aguadilla al (787) 891-3800, extensión 1550 o 1551.