La Policía de Puerto Rico arrestó a un hombre en San Juan acusado de apropiarse ilegalmente de la identidad de otros ciudadanos para abrir cuentas bancarias y depositar cheques fraudulentos, en lo que constituye un caso de robo de identidad.

De acuerdo con la investigación, Gerardo Ayala García llegó a la sucursal del Banco Oriental en Plaza Carolina, donde utilizó identificaciones falsas para abrir cuentas bancarias bajo nombres de otras personas y depositó cheques fraudulentos, apropiándose del dinero de manera ilícita.

El hombre, de 58 años y residente de San Juan, enfrenta cargos por apropiación ilegal de identidad, posesión y traspaso de documentos falsificados, y falsificación de licencias, certificados y otros documentos, según el Código Penal de Puerto Rico.

La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, expidió la orden de arresto con una fianza de $30,000, que Ayala García no prestó. Posteriormente, fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. .