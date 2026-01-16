Un motociclista murió en la tarde del jueves luego de perder el control de su motora y chocar contra un vehículo frente al Centro de Convenciones de San Germán.

La Policía de Puerto Rico informó que la víctima, Erickson Nazario Rivera, de 38 años y residente de Sabana Grande, conducía una motora Honda XR 650, color roja y blanca, por la carretera 102 en dirección de San Germán a Mayagüez.

Según las autoridades, a eso de las 6:48 p.m. Nazario Rivera viajaba a exceso de velocidad, rebasó varios vehículos por el paseo y perdió el dominio de la motora, impactando un Toyota Echo, color oro, conducido por una joven de 21 años.

Nazario Rivera murió en el acto debido a la gravedad de las heridas.

El agente Ángelo Vargas, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, junto al agente Olfred Ortiz, de Servicios Técnicos, atendieron el caso junto a la fiscal Yanitza Negrón.