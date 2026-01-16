Motociclista muere tras rebasar varios vehículos y perder el control en San Germán
El hombre de 38 años impactó un carro.
PUBLICIDAD
Un motociclista murió en la tarde del jueves luego de perder el control de su motora y chocar contra un vehículo frente al Centro de Convenciones de San Germán.
La Policía de Puerto Rico informó que la víctima, Erickson Nazario Rivera, de 38 años y residente de Sabana Grande, conducía una motora Honda XR 650, color roja y blanca, por la carretera 102 en dirección de San Germán a Mayagüez.
Según las autoridades, a eso de las 6:48 p.m. Nazario Rivera viajaba a exceso de velocidad, rebasó varios vehículos por el paseo y perdió el dominio de la motora, impactando un Toyota Echo, color oro, conducido por una joven de 21 años.
Relacionadas
Nazario Rivera murió en el acto debido a la gravedad de las heridas.
El agente Ángelo Vargas, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, junto al agente Olfred Ortiz, de Servicios Técnicos, atendieron el caso junto a la fiscal Yanitza Negrón.