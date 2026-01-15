Cargos por Negligencia bajo la Ley para la Prevención del Maltrato a Menores fueron radicados contra una mujer, luego que sus cuatro hijos fuesen hallados solos ayer en la mañana en el condominio Primavera en Bayamón.

Fue una llamada anónima la que alertó a las autoridades sobre la situación de los menores sin supervisión de un adulto en la residencia, tras lo que los agentes del cuartel de Bayamón Oeste acudieron al lugar e intervinieron con los menores. Durante este proceso, la madre, identificada como Yara Nicole Moreu Delgado, se presentó al lugar y fue detenida.

Según informó el Departamento de Justicia en un comunicado, se alega que la mujer dejó a los menores solos desde las 7:00 p.m. del 13 de enero de 2025 hasta el 14 de enero de 2026, cuando llegó a las 6:20 de la mañana a la residencia.

PUBLICIDAD

Relacionadas Arrestan a madre tras hallar a sus cuatro hijos solos en apartamento de Bayamón

Los fiscales Gabriel Redondo Miranda y María Rossy Caballero, a cargo del caso, presentaron un total de 4 cargos, por violaciones al artículo 54 (a) de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, ante la jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa en todos los delitos imputados y le impuso una fianza global de $80,000. Moreu Delgado no pudo prestar la fianza por lo que sería ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.

Mientras, el Departamento de la Familia asumió la custodia de los menores.

La vista preliminar fue señalada para el 28 de enero de 2026.