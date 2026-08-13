A los 62 años, Mabel se convirtió en madre por primera vez en Argentina, en un caso que llamó la atención por las características de su embarazo.

El nacimiento de su hijo David ocurrió el miércoles en el Hospital San Felipe de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, donde la mujer dio a luz mediante una cesárea.

Tras el nacimiento, Mabel habló con “Diario EL NORTE” desde el hospital y compartió sus primeras impresiones mientras esperaba volver a tener a su bebé junto a ella. “Nació hoy mi hijo David, 2 kilos 750. Estoy perfecta. Todavía no lo tengo conmigo porque se fue un ratito a Neo, pero es precioso, nació sano y bien”, contó.

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David nació durante la mañana, pesó 2,750 kilos (6.06 libras) y permaneció momentáneamente en Neonatología mientras Mabel se recuperaba de la cesárea. La mujer contó que esperaba poder tenerlo nuevamente junto a ella y destacó que el bebé había nacido sano.

Después de lograr el embarazo, Mabel atravesó nueve meses de gestación bajo seguimiento médico y, según relató, todo transcurrió con normalidad. “Todo fue muy lindo. Tengo 62 años, es mi primer hijo, fue mediante fecundación in vitro, con el doctor Matías Colabianchi, de Rosario. Fue un embarazo perfecto, nació por cesárea… Es precioso”, contó al recordar el proceso que finalmente le permitió convertirse en madre.

Según Mayo Clinic, la fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida que permite que la unión del óvulo y el espermatozoide ocurra fuera del cuerpo, en un laboratorio. Posteriormente, el embrión es transferido al útero para continuar allí su desarrollo.

En el caso de Mabel, el embarazo ocurrió después de los 60 años, una edad en la que la capacidad reproductiva natural ya ha terminado, por lo que su gestación fue un caso poco habitual que requirió controles médicos durante los nueve meses.

Durante el proceso, la obstetra Romina Ruffini fue la encargada de acompañar a Mabel y aseguró que la gestación transcurrió con normalidad. “Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada”, explicó la especialista.

La obstetra resumió la experiencia al asegurar que Mabel tuvo “un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, en un caso que por su edad se convirtió en uno de los nacimientos más llamativos registrados recientemente en Argentina.