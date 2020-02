View this post on Instagram

В связи с распространением фейка «В Самаре с инфекционной больницы сбежали мать и ребёнок, инфицированные коронавирусом» По прилёту с Китая, о. Хайнань на четвертый день у Лёвы начался кашель и повысилась температура до 37,3. Мы вызвали скорую, нам диагностировали ОРВИ и сообщили нам- что для исключения коронавируса, необходимо, сдать анализы в больнице, т.к. скорая не берет анализы для теста. Мы согласились проехать в больницу, нас (меня и Лёву) разместили в изолированном боксе. Леву осмотрел врач, назначила лечение(виферон, ингаляции, проторгол) и сказала, что сейчас возьмут анализы и через три дня будут готовы. Прошло 3 дня, врачи нам сообщают, что анализы будут через 5 дней, когда поинтересовалась в связи с чем? они ответили-анализы несколько раз перепроверяют.... Проходит ещё один день врачи сообщают, что анализы будут через 9 дней!!! Звоню в Роспотребнадзор, спрашиваю в каких лабораториях делают тест на коронавирус и в какие сроки. Оказывается, у нас в стране одна лаборатория, которая находится в Новосибирске, и со всей страны анализы отправляются туда. Про сроки никто не смог мне ответить, ни в Московском Роспотребнадзоре, ни в Самарском. Прошу врача-эпидемиолога Самарского Роспотребнадзора позвонить в Новосибирск и узнать анализы сына, она отвечает, что звонить никуда не собирается, т.к. у них и так работы много, отвлекать не будем. Я: вы понимаете, мы лежим в больнице четыре дня, а нам до сих пор не сообщили о результатах анализа! Врач-эпидемиолог: Вы всего лишь четыре дня лежите, ничего страшного, как только будут готовы анализы Вам сообщат. Я: скажите номер телефона, где я могу узнать о анализах. Врач-эпидемиолог: нет. Я: почему? Врач-эпидемиолог: потому! У меня истерический смех, прошу её представится, она сообщила ФИО, благодарю её за исчерпывающую информацию и кладу трубку. Нахожу в инете номер научного центра в Новосибирске, звоню.... прошу сообщить результаты анализов, на что мне отвечают- мы работаем только с больницами и всю информацию передаём им, и добавляет- не беспокойтесь, если Вам в течении в двух часов не позвонили и не сказали о положительном результате, то вам не о чем беспокоиться. Слава Богу🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Продолжение➡