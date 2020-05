Londres. El consejero delegado de International Airlines Group (IAG), Willie Walsh, dijo este lunes que todas las aerolíneas del grupo afrontan una reestructuración con despidos debido a la crisis por la pandemia de COVID-19, y no solo la británica British Airways (BA).

En una comparecencia ante una comisión parlamentaria en Londres, aseguró que el grupo hispano-británico no trata de forma distinta a BA, que ha confirmado la supresión de 12,000 empleos, sino que hará “lo mismo” con las otras aerolíneas.

"No nos estamos metiendo con British Airways. No estamos haciendo nada que no creamos que es absolutamente necesario para asegurar la supervivencia de British Airways y estamos haciendo exactamente lo mismo con las otras aerolíneas del grupo", Aer Lingus y las españolas Iberia, Vueling y LEVEL, afirmó.

PUBLICIDAD

El hecho de que solo se hayan especificado los despidos en BA se debe a que "las legislaciones laborales en Irlanda y España" son "diferentes", requieren "hacerlo de otra manera", declaró a la comisión de Transporte de la Cámara de los Comunes.

"Nos estamos embarcando en una reestructuración y ya he dejado claro que es una reestructuración de todo el grupo, no específica de BA", subrayó, y recordó que la empresa debe hacer frente a "la mayor crisis que el sector de la aviación y las aerolíneas de IAG han afrontado".

Por otra parte, Walsh lamentó la decisión anunciada el domingo por el primer ministro británico, Boris Johnson, de imponer "pronto" un periodo de cuarentena de catorce días a los viajeros que lleguen por aire al Reino Unido, a partir de una fecha aún no precisada.

Esa medida "va a empeorar las cosas", mantuvo el directivo, que advirtió de que IAG tendrá que "revisar" los planes que tenía para reanudar algunos vuelos en julio. Anticipó que, en esas circunstancias, su capacidad operativa será "mínima".

"Aunque había rumores sobre una cuarentena, no creo que nadie pensara que el Gobierno del Reino Unido iba a aplicarla si se toma en serio lo de reactivar la economía", afirmó.

Tras el anuncio de Johnson, las acciones de las aerolíneas caían en la Bolsa de Londres, incluidas las de IAG, que bajaba casi un 3.70 %.