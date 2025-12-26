En los últimos días, la comunidad del municipio de Coarí, Brasil, ha estado conmocionada luego de que las autoridades locales confirmaran la muerte de una niña de dos años que cayó al río Amazonas y fue atacada por pirañas.

De acuerdo con el reporte de algunos medios regionales, la menor, identificada como Clara Vitória, se encontraba caminando sin supervisión en una zona que no contaba con protección.

Según los informes, la pequeña estaba jugando dentro de una estructura de madera flotante, en la que sus padres tenían algunos materiales para la construcción de un baño.

PUBLICIDAD

Al percatarse de la ausencia de la niña, los adultos decidieron ingresar al agua para buscarla. Cinco minutos después fue encontrada, pero su cuerpo presentaba varias heridas profundas, especialmente a la altura del cuello.

De inmediato, los progenitores de Clara la trasladaron al Instituto Médico Legal (IML) para los procedimientos forenses, donde también se realizó el registro ante la policía.

Los padres de la menor explicaron que el suelo de la estructura tiene varios agujeros, por lo que es probable que ella perdiera el equilibrio y cayera dentro de uno de ellos.

Por su parte, el resultado de la autopsia forense determinó que las lesiones que tenía en el cuello eran compatibles con un ataque de pirañas y fueron un factor determinante para su muerte.

¿Por qué las pirañas tienen dientes?

Las pirañas del río Amazonas son peces de agua dulce, conocidos por sus dientes triangulares y afilados como cuchillas para cortar y desgarrar carne, por lo que son considerados depredadores eficientes.

Si bien estos animales son principalmente omnívoros y también se alimentan con frutas o semillas, suelen ser catalogados como carroñeros. Por lo general, viven en cardúmenes y son actores importantes para la limpieza del agua.

Aunque son temidas por su poderosa mordida, los ataques de pirañas hacia los humanos tienden a ser raros, debido a que solo pueden ocurrir en épocas de sequía cuando se presenta una escasez de alimento.